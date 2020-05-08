"Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами
"Интер" и "Арсенал" во время летнего трансферного окна могут совершить обмен нападающими, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, миланский клуб заинтересован в услугах Пьера-Эмерика Обамеянга, который с точки зрения игровых характеристик способен стать заменой для Лаутаро Мартинеса.
Взамен габонца "нерадзурри" готовы предложить "канонирам" форварда Мауро Икарди, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за ПСЖ.
Впрочем, эта сделка может сорваться, если парижане решат грядущим летом выкупить аргентинца.
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