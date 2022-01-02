"Интер" сделает крупное предложение Брозовичу

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"Интер" сделает крупное предложение Брозовичу

Фото: инстаграм Марцело Брозовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен сохранить в команде хорватского полузащитника Марцело Брозовича, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 6,5 миллионов евро в год. Сам игрок хочет получать на 500 тысяч больше.

В нынешнем сезоне 29-летний Брозович провел за "Интер" 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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