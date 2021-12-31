"Интер" сделал Гинтеру конкретное предложение

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"Интер" сделал Гинтеру конкретное предложение

Фото инстаграм Маттиаса Гинтера

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер в случае перехода в "Интер".

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб готов платить футболисту 3 миллиона евро в год плюс бонусы по условиям четырёхлетнего контракта.

Напомним, что в июне 2022 года немец станет свободным агентом, о чём он уже сообщил публично.

В текущем сезоне Гинтер провёл за "Боруссию" 17 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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