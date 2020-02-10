"Интер" сделал камбек не только в миланском дерби, а и в гонке за чемпионство! "Милан" показал эффективные, но нестабильные идеи!

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"Интер" сделал камбек не только в миланском дерби, а и в гонке за чемпионство! "Милан" показал эффективные, но нестабильные идеи!

Накануне матча "Интер" считался безоговорочным фаворитом, но резвее встречу начал "Милан". "Россонери" не задерживали мяч в середине поля, а старались как можно быстрее довести его до штрафной соперника. "Нерадзурри", похоже, были не готовы к таким действиям и позволили создать несколько опасных моментов: удар Кессье удалось заблокировать, а Ибрагимович пробил над перекладиной. Впоследствии из-за пределов штрафной приложился Чалханоглу – Паделли уже был отыгран, но стойка спасла от пропущенного гола. Темп, который предложил "Милан", стал сюрпризом для команды Антонио Конте. В первые 20 минут "Интер" редко покидал свою половину поля, а впереди рассчитывал только на контратаки и стандарты. Именно после угловых возникала наибольшая опасность во владениях Доннаруммі, которую "красно-черные" нейтрализовали с немалыми усилиями. В середине первого тайма отличный момент создал Лукаку. Бельгиец подхватил мяч вблизи центральной линии и промчался по правому флангу. Эрнандес не успел вернуться, поэтому никто не мешал Ромелу зряче выкатить мяч под удар Весино в район 11-метровой отметки. Однако, Матиас пробил точно по центру – Доннарумма парировал, а Кьяер подчистил. После этого эпизода, "Милан" еще несколько раз опасно подбирался к владениям Паделли, а затем игра окончательно переместилась в середину поля. Скорости снизились, что сыграло на руку номинальным хозяевам. Позиционная игра у "Интера" поставлена ​​значительно лучше, и если давать этой команде время перестраиваться и неторопливо развивать атаки, то проблемы возникнут. Похоже, "россонери" вполне понимали это, поэтому не отказывались от своего первоначального плана – при первом же перехвате стремительно развивать собственную атаку. Именно так удалось открыть счет. Ибрагимович перевисел Година в воздухе и скинул мяч на Ребича, а хорват без усилий отправил мяч в сетку. А перед самым перерывом "Милан" забил второй раз. Снова в центре внимания оказался Ибра. Швед расшатал защиту "Интера" и вырезал пас на все того же Ребича, но в последний момент Шкриньяр отправил мяч на угловой. Именно этот стандарт и стал роковым. Удар Кессье получился очень неудачным, но в нужном месте оказался Златан, который заставил Паделли капитулировать. Почти сразу после этого прозвучал свисток на перерыв.
Второй тайм начался зеркально. "Интер" вернулся из раздевалки заведенным и решительно настроенным перевернуть ход встречи. Пока "Милан" разбирался, как действовать в новых условиях, счет уже стал ничейным. Сначала Брозович роскошным ударом из-за пределов штрафной прошил Доннарумму, а всего через две минуты после этого Весино завершил блестящую атаку "Интера" которую организовали Годин и Алексис Санчес – защита "россонери" в этой ситуации превратилась в статистов. Эмоций стало больше, так же, как и фолов. За 15 минут игры во втором тайме Фабио Мареска показал игрокам четыре желтых карточки, при том, что в первом карточки доставать не приходилось. Команды даже успели повіяснять отношения после фола Шкриняра против Кастильехо. Словак в той ситуации увидел перед собой "горчичник". Барелла слишком активно спорил и получил аналогичное наказание. Еще меньше повезло ассистенту Антонио Конте Кристиану Стеллини – его арбитр вообще удалил из технической зоны "Интера".
"Милану" так и не удалось отойти от шока. Подопечные Стефано Пиоли не были похожи даже на тень самих себя в первом тайме. "Интер" уверенно хозяйничал на поле, создавал моменты у ворот Доннарумма и не допускал вблизи собственных. Было понятно, что такое давление со временем принесет плоды. На 70-й минуте "нерадзурри" заработали право на угловой, Кандрева выполнил подачу, а Де Врей красивым ударом вывел свою команду вперед. Сразу после этого Конте бросил в бой зимнего новичка Кристиана Эриксена. Заметно, что датчанин только привыкает к модели игры "Интера", но свой шанс забить в дебютном дерби делла Мадоннина получил. Хавбек взялся выполнять штрафной и сделал это блестяще – голкипер "Милана" уже не дотягивался до мяча, но тот попал в крестовину и вылетел в поле. Завершение матча "Милан" провел в атаке, пытаясь спасти хотя бы ничью. Лучший шанс был у Златана Ибрагимовича. Лукас Пакета выполнил навес с левого края штрафной, а швед в отчаянной борьбе сумел пробить по воротам – штанга. Интер мог ловить "россонери" на контратаке, но Лукаку затянул с решением и его успели накрыть защитники. Однако вскоре бельгиец таки свое взял, замкнув навес Мозеса – 4:2. Вполне заслуженная победа команды Антонио Конте! Эта победа принесла "Интеру" 54 очка после 23-х туров и лидерство в турнирной таблице Серии "А". У "Милана" осталось 32 балла и десятая строчка.

"Милан" был неплох, но Конте все разгадал

"Нерадзурри" знали, как сыграли их конкуренты ("Ювентус "проиграл, а "Лацио" победил). Теоретические три очка снова возвращали команду Антонио Конте на вершину таблицы, пусть лишь по дополнительным показателям. Похоже, это сказалось на психологическом состоянии футболистов хозяев, ведь рационально объяснить провал фаворита в первой половине встречи просто невозможно. По информации итальянской прессы, Стефано Пиоли всю неделю наигрывал несколько игровых модулей, которые должны были нивелировать сильные стороны "Интера". Трудно не согласиться, что у специалиста удалось реализовать задуманное. "Россонери" полностью переиграли своего оппонента. Качество голевых моментов полностью за "Миланом", но "Интер" сумел выжать из своих максимум – суммарно все четыре гола потянули на 0.33 xG (ровно столько же только у гола Ибрагимовича). И вообще в отчетном матче "Интер" имел преимущество только в нескольких защитных статистических показателях (в отборе, блокировках и выносах мяча), а также в очень важном атакующем – количестве ударов в створ (11: 5). Однако главным оружием "змей" стала психология. Во втором тайме "черно-синие" буквально смяли "Милан" своей жесткостью, агрессией и желанием изменить ситуацию. Беседа с Антонио Конте во время перерыва сделала поразительный эффект. Интер лишь во второй раз в своей истории (предыдущий раз был в 1949 году) сумел выиграть дерби, в котором на протяжении матча уступал в два мяча. Четыре победы над "Миланом" подряд – такого не случалось 33 года. Однако самое главное, что команда научилась выигрывать матчи, в которых все летит кувырком. Это характер чемпиона!

Нужно отдать должное Ибре!

О Златане перед дерби говорили больше всего. Швед пропустил матч против "Вероны" из-за усталости и умудрился подхватить простуду. Для нынешнего "Милана" Ибра уже стал незаменимой фигурой. Именно его называли тем фактором, который мог бы стать ключевым в победе над "Интером". Словом, надежд на одиозного форварда было положено много. Очевидно, "Интер" уделил особое внимание шведу во время подготовки к матчу. Почти на протяжении всего первого тайма Ибрагимовича не было видно на поле. Его плотно опекали и прессинговали даже при попытке принять мяч, как минимум два защитника постоянно находились рядом. Но Ибра именно этим и воспользовался, пока Годин и Шкриняр следили за каждым движением форварда, Ребич оказался один перед воротами и просто не имел права терять ассист Златана. А гол после углового – очередное подтверждение умение грамотно занять позицию в штрафной соперника. "Интеру" вообще стоит опасаться шведского форварда, ведь он в четырех матчах против "змей" в Серии "А" присоединился к пяти голам "россонери" (4 забитых мяча и ассист). Персонально для Ибры отчетный поединок выдался сверхуспешным. Он забил гол, отдал результативный пас, выбил 0.95 xG с 2.21 и установил рекорд дерби делла Мадоннина. Теперь именно Златан – старейший футболист, который сумел отличиться голом в истории очных противостояний "Милана" и "Интера". Он на 86 дней превзошел показатель легендарного Нильса Линдхольма (38 лет и 43 дня). В Италии уже признали возвращения Ибрагимовича триумфальным, а если бы мяч после его удара в конце матча не попал в штангу, а оказался в сетке, то статус божества среди болельщиков "Милана" был бы гарантирован.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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