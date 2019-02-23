"Интер" сделал новое предложение Икарди о продлении контракта

Миланский "Интер" не теряет надежд подписать новый контракт с нападающим Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" предложили 25-летнему аргентинцу соглашение, рассчитанное на четыре года, с зарплатой 6,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Ранее стало известно, что сторона футболиста требует оклад в размере 7,5 миллионов плюс бонусы.

Напомним, что из-за тернистых переговоров о продлении контракта клуб лишил Икарди капитанской повязки. Его действующий договор с "Интером" истекает в 2021 году.

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