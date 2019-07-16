"Интер" сделал новое предложение по трансферу Лукаку
Миланский "Интер" продолжает работать над приобретением нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Как сообщает Sky Sports, "нерадзурри" сделали новое предложение по трансферу бельгийского бомбардира.
Итальянский клуб проинформировал "красных дьяволов" о готовности заплатить за 26-летнего футболиста почти 67 миллионов евро. Кроме того, в сделку будут включены определённые бонусы.
Ранее стало известно, что "МЮ" оценивает Лукаку в 85 миллионов евро, однако может пойти на уступки, если найдёт форварду замену.
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