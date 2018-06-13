"Интер" сделал первое предложение по Наингголану

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"Интер" сделал первое предложение по НаингголануМиланский "Интер" сделал первое предложение по полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, за 30-летнего хавбека "волков" "нерадзурри" готовы выложить 22 миллиона евро и включить в сделку одного из своих игроков, которые не входят в планы клуба на новый сезон.

В завершившемся сезоне Наингголан забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 42 матчах за "Рому". Римляне оценили его в 40 миллионов евро.

Напомним, стало известно, сколько Наингголан будет зарабатывать в "Интере". | soccernews.ru

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