"Интер" сделал последнее предложение по Эриксену

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"Интер" сделал последнее предложение по Эриксену

Миланский "Интер" продолжает вести переговоры с "Тоттенхэмом" о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" предложили за звёздного датчанина 15 миллионов евро и не намерены улучшать озвученные условия.

Теперь все стороны сделки ждут решение руководство "шпор", которое взяло паузу на размышления.

Летом 27-летний Эриксен станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Тоттенхэмом", который хавбек наотрез отказался продлевать.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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