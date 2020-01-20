"Интер" сделал последнее предложение по Эриксену

Миланский "Интер" продолжает вести переговоры с "Тоттенхэмом" о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" предложили за звёздного датчанина 15 миллионов евро и не намерены улучшать озвученные условия.

Теперь все стороны сделки ждут решение руководство "шпор", которое взяло паузу на размышления.

Летом 27-летний Эриксен станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Тоттенхэмом", который хавбек наотрез отказался продлевать.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Не пропустите: Мозес близок к переходу в "Интер". | http://soccernews.ru