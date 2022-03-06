"Интер" сделал предложение Дибале

Теги ювентусинтер миланпауло дибала

"Интер" сделал предложение Дибале Фото: инстаграм Дибалы

"Интер" хочет подписать нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовы предложить 28-летнему аргентинцу пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что "Ювентус" также готовит новое предложение игроку - соглашение на три года, зарплата - 7 миллионов.

Действующий контракт Дибалы с клубом истекает по окончании сезона. В текущем сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 27 играх.

Читайте также: Дибала хочет перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин может вернуться в "Ростов"

Карпин может вернуться в "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов