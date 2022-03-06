"Интер" сделал предложение Дибале

Фото: инстаграм Дибалы

"Интер" хочет подписать нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовы предложить 28-летнему аргентинцу пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что "Ювентус" также готовит новое предложение игроку - соглашение на три года, зарплата - 7 миллионов.

Действующий контракт Дибалы с клубом истекает по окончании сезона. В текущем сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 27 играх.

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