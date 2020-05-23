"Интер" сделал предложение Кавани

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"Интер" сделал предложение Кавани

"Интер" сделал предложение нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.

По сведениям Get French Football News, "нерадзурри" предлагают 33-летнему уругвайцу контракт до 2023 года. Футболист пока еще никак не ответил на предложение.

Напомним, что контракт Кавани с ПСЖ истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне на его счету семь забитых мячей и три ассиста в 22 играх.

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