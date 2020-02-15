"Интер" сделал предложение нападающему "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" ведёт переговоры с форвардом "Манчестер Юнайтед" Таитом Чонгом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

20-летний голландец по окончании сезона станет свободным агентом, поэтому уже может договариваться с другими клубами.

"Нерадзурри" сделали перспективному нападающему предложение о заключении контракта до 2025 года с зарплатой 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Чонг взял время на размышления. В текущем сезоне он сыграл за "МЮ" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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