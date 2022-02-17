"Интер" сделал предложение о новом контракте двум игрокам

Фото: инстаграм Брозовича\Автор неизвестен

Миланский "Интер" уже начал работу над сохранением некоторых ключевых футболистов.

Как сказал генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта, клуб уже сделал предложение о новом соглашении сразу двум игрокам.

«Мы ведем переговоры с Иваном Перишичем и Марцело Брозовичем о продлении их контрактов. Они хотят остаться здесь, и мы хотим того же – чтобы они остались", – сказал Маротта для Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне "Интер" под руководством Симоне Индзаги борется за второе для себя чемпионство в Серии А подряд. В данный момент "нерадзурри" отстают от лидирующего "Милана" на одно очко имея при этом матч в запасе.

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