"Интер" сделал предложение по хавбеку "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэминтер миланэрик ламела

"Интер" сделал предложение по хавбеку "Тоттенхэма"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Ламела стал трансферной целью "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предложил за 25-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

"Тоттенхэм", в свою очередь, хочет выручить от продажи Ламелы 18 миллионов.

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