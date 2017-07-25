"Интер" сделал предложение по хавбеку "Тоттенхэма"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Ламела стал трансферной целью "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предложил за 25-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

"Тоттенхэм", в свою очередь, хочет выручить от продажи Ламелы 18 миллионов.

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