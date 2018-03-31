"Интер" сделал предложение по игроку сборной Украины

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"Интер" сделал предложение по игроку сборной Украины

Миланский "Интер" намерен подписать вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" сделали предложение по трансферу 19-летнего стража ворот, который уже успел дебютировать за сборную Украины.

Известно, что "Интер" рассчитывает на Лунина в долгосрочной перспективе. Клуб готов заключить с перспективным голкипером пятилетний контракт, после чего отправить его в аренду для получения опыта.

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