"Интер" сделал предложение по Модричу

Миланский "Интер" сделал предложение по полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает AS.

По сведениям издания, "нерадзурри" оценили 32-летнего хорвата в 40 миллионов евро - итальянский клуб готов арендовать хавбека за 15 миллионов с опцией выкупа за 25 миллионов.

Впрочем, вряд ли "Реал" устроят такие условия, поскольку "сливочные" требуют за Модрича не менее 60 миллионов.

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