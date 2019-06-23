"Интер" сделал предложение по Пепе, "Атлетико" также вступил в борьбу за игрока

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"Интер" сделал предложение по Пепе, "Атлетико" также вступил в борьбу за игрока

"Интер" пытается приобрести нападающего "Лилля" Николя Пепе.

Как сообщает France Football, "нерадзурри" предлагают за игрока 90 миллионов евро с учетом бонусов. Реакция французского клуба пока неизвестна.

Также отмечается, что побороться за Пепе готов "Атлетико", ищущий замену Антуану Гризманну. Напомним, что ранее Гризманн анонсировал свой уход из клуба этим летом.

В минувшем сезоне на счету Пепе 23 забитых мяча и 14 результативных передач в 41 игре.

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