"Интер" сделал щедрое предложение по Промесу

1 Теги интер миланквинси промесспартак москва

"Интер" сделал щедрое предложение по ПромесуЛидер "Спартака" Квинси Промес может покинуть клуб в межсезонье.

Как сообщает Foot Mercato, миланский "Интер" готов заплатить за игрока сборной Нидерландов 47 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ряда английских и итальянских клубов.

В прошедшем сезоне на счету Промеса 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах.

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