"Интер" сделал выбор между Лукаку и Джеко
Миланский "Интер" не сможет усилить атаку сразу двумя нападающими в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "нерадзурри" рассчитывали купить и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", и Эдина Джеко из "Ромы".
Однако из-за финансовых запросов "красных дьяволов" и "волков" клубу пришлось делать выбор между бельгийцем и боснийцем.
В итоге "Интер" остановился на кандидатуре Джеко, которого можно заполучить за 20 миллионов евро. Напомним, что за Лукаку "МЮ" требовал почти 90 миллионов.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16