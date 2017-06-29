"Интер" сделал запрос по трансферу защитника "Атлетико"

Теги интер миланатлетико мадридхосе мария хименес

"Интер" сделал запрос по трансферу защитника "Атлетико"Миланский "Интер" заинтересовался защитником мадридского "Атлетико" Хосе Марией Хименесом, информирует AS.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже сделали трансферный запрос по 22-летнему беку "матрасников", который в преддверии Чемпионата Мира 2018 года желает получать больше игрового времени. Однако в "Атлетико" уже сообщил футболисту, что в клубе рассчитывают на него в новом сезоне.

В завершившемся сезоне Хименес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за свой клуб.

Напомним, "Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала". | soccernews.ru

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