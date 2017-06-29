"Интер" сделал запрос по трансферу защитника "Атлетико"

Миланский "Интер" заинтересовался защитником мадридского "Атлетико" Хосе Марией Хименесом, информирует AS.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже сделали трансферный запрос по 22-летнему беку "матрасников", который в преддверии Чемпионата Мира 2018 года желает получать больше игрового времени. Однако в "Атлетико" уже сообщил футболисту, что в клубе рассчитывают на него в новом сезоне.

В завершившемся сезоне Хименес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за свой клуб.

Напомним, "Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала". | soccernews.ru