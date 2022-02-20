"Интер" сенсационно проиграл "Сассуоло" в Серии А

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"Интер" сенсационно проиграл "Сассуоло" в Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Джакомо Распадори и Джанлуки Скамакки.

"Сассуоло", набрав 33 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 54 очками остался на второй позиции.

"Интер" – "Сассуоло" - 0:2 (0:2)
Голы: Распадори, 8 - 0:1, Скамакка, 26 - 0:2

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла, Санчес, Мартинес.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78), Берарди (Пелузо, 89), Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.

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