"Интер" сенсационно проиграл "Сассуоло" в Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 0:2.
Победу гостям принесли голы Джакомо Распадори и Джанлуки Скамакки.
"Сассуоло", набрав 33 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 54 очками остался на второй позиции.
"Интер" – "Сассуоло" - 0:2 (0:2)
Голы: Распадори, 8 - 0:1, Скамакка, 26 - 0:2
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла, Санчес, Мартинес.
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78), Берарди (Пелузо, 89), Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17