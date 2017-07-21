"Интер" - "Шальке" - 1:1 (обзор)

Теги шалькеинтер милан

"Интер" - "Шальке" - 1:1 (обзор)Сегодня в товарищеском матче миланский "Интер" разошелся миром с гельзенкирхенским "Шальке". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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