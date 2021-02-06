"Интер" следит за хавбеком "Лиона"
Полузащитник "Лиона" Бруну Гимарайнс может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Mundo Deportivo.
Миланцы хотят купить 23-летнего бразильца летом. Гимарайнс перешел в "Лион" год назад за 20 миллионов евро. Осенью 2020 года хавбек дебютировал за основную сборную Бразилии. Он вышел на замену в матче отбора на Чемпионат Мира-2022 с Уругваем (0:2).
В текущем сезоне Бруну выходил на поле в 20 матчах за "Лион" и забил один мяч.
По оценкеTransfermarkt, стоимость бразильца — 28 миллионов евро.
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|26
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|Аталанта
|26
|51
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|Рома
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|Наполи
|26
|39
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|Милан
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|26
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
|32
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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|18
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|Брешия
|27
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