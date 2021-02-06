"Интер" следит за хавбеком "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Бруну Гимарайнс может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Mundo Deportivo.



Миланцы хотят купить 23-летнего бразильца летом. Гимарайнс перешел в "Лион" год назад за 20 миллионов евро. Осенью 2020 года хавбек дебютировал за основную сборную Бразилии. Он вышел на замену в матче отбора на Чемпионат Мира-2022 с Уругваем (0:2).

В текущем сезоне Бруну выходил на поле в 20 матчах за "Лион" и забил один мяч.

По оценкеTransfermarkt, стоимость бразильца — 28 миллионов евро.



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