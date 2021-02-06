"Интер" следит за хавбеком "Лиона"

Теги лионинтер милантрансферы

"Интер" следит за хавбеком "Лиона"Полузащитник "Лиона" Бруну Гимарайнс может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Mundo Deportivo.

Миланцы хотят купить 23-летнего бразильца летом. Гимарайнс перешел в "Лион" год назад за 20 миллионов евро. Осенью 2020 года хавбек дебютировал за основную сборную Бразилии. Он вышел на замену в матче отбора на Чемпионат Мира-2022 с Уругваем (0:2).

В текущем сезоне Бруну выходил на поле в 20 матчах за "Лион" и забил один мяч.
По оценкеTransfermarkt, стоимость бразильца — 28 миллионов евро.

Читать также: Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 февраля

Главные новости дня: 5 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов