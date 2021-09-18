"Интер" следит за тремя футболистами

Фото инстаграм Джакомо Распадори

Миланский "Интер" проявляет интерес к трём игрокам, выступающим за другие клубы Серии А.

По информации Calciomercato, скауты "нерадзурри" следят за Глейсоном Бремером ("Торино"), Джакомо Распадори и Джанлукой Скамакки (оба - "Сассуоло").

Представители "Интера" воочию просматривали игру указанных футболистов во время матча "гранатовых" и "чёрно-зелёных".

Рыночная стоимость центрального защитника Бремера - 10 миллионов евро, а центрфорвардов Распадори и Скамакки - по 15 миллионов.

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