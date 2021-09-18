"Интер" следит за тремя футболистами
Фото инстаграм Джакомо Распадори
Миланский "Интер" проявляет интерес к трём игрокам, выступающим за другие клубы Серии А.
По информации Calciomercato, скауты "нерадзурри" следят за Глейсоном Бремером ("Торино"), Джакомо Распадори и Джанлукой Скамакки (оба - "Сассуоло").
Представители "Интера" воочию просматривали игру указанных футболистов во время матча "гранатовых" и "чёрно-зелёных".
Рыночная стоимость центрального защитника Бремера - 10 миллионов евро, а центрфорвардов Распадори и Скамакки - по 15 миллионов.
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
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|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|16
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|26
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|Дженоа
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|25
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|Лечче
|27
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