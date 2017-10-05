"Интер" следит за тремя южноамериканцами из китайского "Цзянсу Сунин"

Миланский "Интер" следит за тремя южноамериканскими игроками из китайского "Цзянсу Сунин", информирует FootMercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением либо взятием в аренду Рамиреса, Алекса Тейшейры или Роджера Мартинеса.

Напомним, первый уже выступал в Европе за лиссабонскую "Бенфику" и лондонский "Челси", а второй - за донецкий "Шахтер".

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