"Интер" сможет выкупить Старриджа за 18 миллионов

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"Интер" сможет выкупить Старриджа за 18 миллионов"Ливерпуль" по-прежнему ищет варианты расстаться с нападающим Даниэлем Старриджем.

По информации итальянской прессы, форвард продолжит карьеру в "Интере" на правах аренды до конца сезона.

Летом итальянцы смогут выкупить Старриджа за 18 миллионов евро.

 В этом сезоне Старридж провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил два мяча. 

Читайте: "Севилья" опережает "Интер" в гонке за Старриджем  | soccernews.ru

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