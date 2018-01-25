"Интер" сможет выкупить Старриджа за 18 миллионов

"Ливерпуль" по-прежнему ищет варианты расстаться с нападающим Даниэлем Старриджем.

По информации итальянской прессы, форвард продолжит карьеру в "Интере" на правах аренды до конца сезона.

Летом итальянцы смогут выкупить Старриджа за 18 миллионов евро.

В этом сезоне Старридж провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил два мяча.

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