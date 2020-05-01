"Интер" снизил стоимость Шкриньяра

Миланский "Интер" согласился уменьшить цену на своего защитника Милана Шкриньяра.

Ранее "нерадзурри" требовали за словацкого центрбека 80 миллионов евро. Теперь же, как сообщает Calciomercato, их устроит предложение в размере 70 миллионов.

Напомним, что главным претендентом на 25-летнего футболиста считается "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Шкриньяр сделал 1 ассист в 32 матчах за "Интер".

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