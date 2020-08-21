"Интер" снова отправил Лазаро в аренду

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"Интер" снова отправил Лазаро в аренду

Полузащитник миланского "Интера" Валентино Лазаро вернулся в немецкую Бундеслигу.

Напомним, что австриец сделал себе имя в "Герте", а его новым клубом стала менхенгладбахская "Боруссия".

"Жеребцы" арендовали 24-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.

Прошлым летом "Интер" купил Лазаро ха 22,5 миллионов евро, однако в составе "нерадзурри" он не заиграл, вследствие чего с зимы выступал в аренде в "Ньюкасле".

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