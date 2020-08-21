"Интер" снова отправил Лазаро в аренду
Полузащитник миланского "Интера" Валентино Лазаро вернулся в немецкую Бундеслигу.
Напомним, что австриец сделал себе имя в "Герте", а его новым клубом стала менхенгладбахская "Боруссия".
"Жеребцы" арендовали 24-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.
Прошлым летом "Интер" купил Лазаро ха 22,5 миллионов евро, однако в составе "нерадзурри" он не заиграл, вследствие чего с зимы выступал в аренде в "Ньюкасле".
Не пропустите: "Интер" не намерен расставаться с Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Арсенала"
-
Тренер "Динамо" Новиков рассказал о трансферных планах клуба
-
"Барселона" подготовила для ван де Бека долгосрочный контракт
-
Вратарь "Ромы" заразился коронавирусом
-
1
Месси и Роналду впервые за 15 лет одновременно не сыграли в полуфинале Лиги Чемпионов! Эра легенд закончилась?
-
Конте поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
"Челси" подписал экс-защитника "Барселоны"
-
Мостовой высказался о возможном переходе Кокорина в "Рому"
-
Пепе Рейна может оказаться в "Валенсии"
-
Фукс попрощался с "Интернасьоналом" перед переходом в ЦСКА
-
"Интер" снова отправил Лазаро в аренду
-
1
Главные новости дня: 20 августа
-
Тиаго Силва может остаться в ПСЖ
-
"Специя" впервые в своей истории вышла в Серию А
-
В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ
-
3
"Барселона" в 2017 году отказалась от покупки Дэвиса за 5 миллионов евро
-
Ди Марцио раскрыл зарплату Кавани в "Бенфике"
-
Джеко может продолжить карьеру в Испании
-
"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов
-
"Интер" не намерен расставаться с Лукаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20