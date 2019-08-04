"Интер" снова вернулся к кандидатуре Ребича
Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич попал в сферу интересов "Интера".
По сведениям Sky Sport Italia, "нерадзурри" снова хочет подписать 25-летнего хорвата, который может стать заменой Мауро Икарди.
Трансфер футболиста может обойтись "Интеру" в 40 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Ребич провел 38 игр, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами.
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