"Интер" снова вернулся к кандидатуре Ребича

Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Sky Sport Italia, "нерадзурри" снова хочет подписать 25-летнего хорвата, который может стать заменой Мауро Икарди.

Трансфер футболиста может обойтись "Интеру" в 40 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Ребич провел 38 игр, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами.

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