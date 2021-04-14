"Интер" собирается летом усилить четыре позиции

Фото: AP Photo/Rui Vieira

Руководство "Интера" начало подготовку к летнему трансферному окну.

Как сообщает твиттер FedeNerazzurra, клуб планирует летом усилить четыре позиции - центральный защитник, левый защитник, хавбек и центрфорвард.

Отмечается, что такая трансферная кампания связана с тем, что "Интер" хочет улучшить свои выступления в еврокубках.

Напомним, что в этом сезоне "Интер" занял в группе Лиги Чемпионов последнее место.

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