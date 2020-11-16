"Интер" собирается сделать предложение Ди Марии

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"Интер" собирается сделать предложение Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария остаётся трансферной целью миланского "Интера", сообщает Tuttosport.

По информации источника, "нерадзурри" готовят предложение для аргентинца, который следующим летом может стать свободным агентом.

Если 32-летний футболист всё-таки решит не продлевать контракт с парижанами, "Интер" назовёт ему конкретные условия возможного сотрудничества.

Ранее стало известно, что ПСЖ ведёт переговоры с Ди Марией о новом соглашении. Сам хавбек признавался, что хочет закончить европейский этап карьеры в нынешней команде.

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