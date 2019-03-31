"Интер" собирается удвоить оклад защитника Милана Шкриньяра

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"Интер" собирается удвоить оклад защитника Милана Шкриньяра

"Интер" готов удвоить зарплату защитнику Милану Шкриньяру. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, данное решение было принято миланским клубом из-за того, что в игроке заинтересованы несколько топ-клубов Англии. 

Больше всего на игрока нацелен "Манчестр Сити". Трансферная стоимость - 60 миллионов евро.

Соглашение 24-летнего игрока с "Интером" действует до лета 2022 года. Футболист перешел в миланский клуб летом 2017 года. В нынешнем сезоне Шкриньяр участвовал в 36 матчах, отметившись одним ассистом. 

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