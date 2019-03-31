"Интер" собирается удвоить оклад защитника Милана Шкриньяра
"Интер" готов удвоить зарплату защитнику Милану Шкриньяру. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, данное решение было принято миланским клубом из-за того, что в игроке заинтересованы несколько топ-клубов Англии.
Больше всего на игрока нацелен "Манчестр Сити". Трансферная стоимость - 60 миллионов евро.
Соглашение 24-летнего игрока с "Интером" действует до лета 2022 года. Футболист перешел в миланский клуб летом 2017 года. В нынешнем сезоне Шкриньяр участвовал в 36 матчах, отметившись одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Рома
|29
|47
|7
|Лацио
|27
|45
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|СПАЛ
|29
|29
|16
|Удинезе
|28
|28
|17
|Эмполи
|29
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11