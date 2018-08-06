"Интер" соблазняет Модрича выгодным предложением

Теги интер миланреал мадридлука модричцзянсу сунин

"Интер" соблазняет Модрича выгодным предложениемМиланский "Интер" соблазняет полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича выгодным предложением, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" убеждают 32-летнего хавбека "сливочных" перебраться на "Джузеппе Меацца" не только контрактом на 4 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, но и гарантиями его трудоустройства по истечению данного соглашения в китайском "Цзянсу Сунин", совладельцами которого являются собственники итальянского клуба.

Контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Модрич и Ракитич могут стать одноклубниками. | soccernews.ru

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