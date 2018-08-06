"Интер" соблазняет Модрича выгодным предложением

Миланский "Интер" соблазняет полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича выгодным предложением, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" убеждают 32-летнего хавбека "сливочных" перебраться на "Джузеппе Меацца" не только контрактом на 4 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, но и гарантиями его трудоустройства по истечению данного соглашения в китайском "Цзянсу Сунин", совладельцами которого являются собственники итальянского клуба.

Контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Модрич и Ракитич могут стать одноклубниками. | soccernews.ru