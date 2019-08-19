"Интер" согласовал аренду Алексиса Санчеса

Теги манчестер юнайтединтер миланалексис санчестрансферы

"Интер" согласовал аренду Алексиса Санчеса

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, скорее всего, продолжит карьеру в миланском "Интере".

Как сообщает итальянская пресса, клубы договорились о годичной аренде звёздного чилийца с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

При этом "красным дьяволам" придётся продолжать выплачивать футболисту часть зарплаты, которая составляет 28 миллионов евро за сезон.

30-летний Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Интер" интересуется форвардом "Лиона", которого оценивают в 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" огласила финансовые детали перехода Коутиньо в "Баварию"

"Барселона" огласила финансовые детали перехода Коутиньо в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов