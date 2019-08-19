"Интер" согласовал аренду Алексиса Санчеса

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, скорее всего, продолжит карьеру в миланском "Интере".

Как сообщает итальянская пресса, клубы договорились о годичной аренде звёздного чилийца с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

При этом "красным дьяволам" придётся продолжать выплачивать футболисту часть зарплаты, которая составляет 28 миллионов евро за сезон.

30-летний Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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