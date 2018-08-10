"Интер" согласовал аренду хавбека "Монако"

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"Интер" согласовал аренду хавбека "Монако"

Хавбек "Монако" Бальде Кейта близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Sky Sports, "нерадзурри" арендует футболиста за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.

Отмечается, что "Монако" не включил Кейта в заявку на стартовую игру чемпионата.

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