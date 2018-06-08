"Интер" согласовал контракт с бразильским талантом

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"Интер" согласовал контракт с бразильским талантом

Бразильский вингер "Бордо" Малком близок к переходу в "Интер", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, футболист уже согласовал с миланским клубом условия личного контракта и будет получать 2,5 миллиона евро за сезон и подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Малком провел за "Бордо" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 8 голевых передач.

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