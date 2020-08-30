"Интер" согласовал контракт с Видалем

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль близок к переходу в "Интер".

По сведениям журналиста Николо Скиры, "нерадзурри" согласовали с 33-летним чилийцем условия контракта. Теперь "Интеру" осталось договориться с "Барселоной" о сумме трансфера.

Контракт Видаля с "Барсой" истекает следующим летом. Ранее сообщалось, новый наставник клуба Рональд Куман не рассчитывает на игрока.

В минувшем сезоне Видаль провел 43 игры, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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