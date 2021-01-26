"Интер" согласовал новый контракт с Лаутаро Мартинесом

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"Интер" согласовал новый контракт с Лаутаро Мартинесом

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес договорился о новом контракте с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2025 года. Зарплата форварда увеличится до пяти миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что интерес к Лаутаро проявляют "Реал", "Барселона" и английские топ-клубы, но в настоящее время сделка маловероятна из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 23-летний Мартинес провел за "Интер" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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