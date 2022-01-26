"Интер" согласовал переход Госенса

Фото: инстаграм Гозенса\Автор неизвестен

Крайний защитник сборной Германии и "Аталанты" Робин Госенс перейдет в миланский "Интер", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка будет оформлена в виде аренды до конца нынешнего сезона с правом выкупа в размере 22 миллионов евро. Однако с учетом всевозможных бонусов данная сумма может достигнуть отметки в 25 миллионов.

В нынешнем сезоне Госенс не играл с сентября из-за серьезной травмы, а в общей сложности сыграл в 8 встречах, в которых забил 2 гола и сделал один ассист.

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