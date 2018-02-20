"Интер" согласовал переход первого летнего новичка

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"Интер" согласовал переход первого летнего новичка

Миланский "Интер" согласовал переход первого летнего новичка, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, по окончании сезона "нерадзурри" подпишут защитника "Лацио" Стефана де Врея, который отказался продлевать контракт с клубом и менее чем через полгода станет свободным агентом.

Отмечается, что "Интер" заключит с голландским центрбеком соглашение до лета 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро.

В этом сезоне де Врей сыграл за "Лацио" 29 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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