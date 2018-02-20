Миланский "Интер" согласовал переход первого летнего новичка, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, по окончании сезона "нерадзурри" подпишут защитника "Лацио" Стефана де Врея, который отказался продлевать контракт с клубом и менее чем через полгода станет свободным агентом.

Отмечается, что "Интер" заключит с голландским центрбеком соглашение до лета 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро.

В этом сезоне де Врей сыграл за "Лацио" 29 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru