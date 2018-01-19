"Интер" согласовал переход Рафиньи Алькантары

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара в ближайшее время станет игроком "Интера", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, миланский клуб арендует 24-летнего бразильца до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.

Летом 2018 года "нерадзурри" смогут подписать хавбека на постоянной основе за 35 миллионов евро без учёта бонусов.

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