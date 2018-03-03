"Интер" согласовал первый летний трансфер

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"Интер" согласовал первый летний трансфер

Миланский "Интер" согласовал первый летний трансфер, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, первым новичком "нерадзурри" в межсезонье станет полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа.

29-летний ганец присоединится к "Интеру" бесплатно, так как по окончании сезона станет свободным агентом.

Асамоа уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом - он подпишет трёхлетнее соглашение с зарплатой примерно 3 миллиона евро в год. 

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