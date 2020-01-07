"Интер" согласовал первый летний трансфер

Миланский "Интер" уже работает над летним усилением состава, утверждает Football Italia.

По информации источника, "нерадзурри" договорились с защитником "Пармы" Маттео Дармианом о переходе по окончании нынешнего сезона.

Детали сделки пока не разглашаются. Известно только, что 30-летний футболист дал согласие на трансфер.

Прошлым летом Дармиан перебрался в "Парму" из "Манчестер Юнайтед", сыграл 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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