"Интер" согласовал первый зимний трансфер

Миланский "Интер" согласовал первую сделку в текущее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в ближайшее время к "нерадзурри" на правах аренды присоединится защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш.

Итальянский клуб позаимствует 27-летнего португальца до лета 2019 года за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 11 миллионов.

Чтобы оформить переход официально, Соарешу осталось пройти медобследование в "Интере" и подписать контракт.

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