"Интер" согласовал с де Вреем условия личного контракта

Миланский "Интер" согласовал с защитником "Лацио" Стефаном де Вреем условия личного контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний центрбек, который по окончании сезона станет свободным агентом, заключит с "нерадзурри" соглашение до 2023 года.

В "Интере" де Врей будет зарабатывать 4,2 миллиона евро в год плюс бонусы. В ближайшее время о трансфере голландца объявят официально.

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