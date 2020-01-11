"Интер" согласовал с Эриксеном условия контракта
Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к переходу в "Интер".
По сведениям La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" согласовали с футболистом контракт до 2024 года. Зарплата игрока неизвестна, но ранее сообщалось, что датчанин требовал 10 миллионов евро за сезон.
Теперь "Интеру" осталось договориться с "Тоттенхэмом" о стоимость трансфера. Напомним, что "шпоры" требуют за игрока 20 миллионов евро.
Соглашение Эриксена с клубом истекает в конце сезона. В этом сезоне на его счету три гола и три ассиста в 24 играх.
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|О
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|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Милан
|19
|25
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Наполи
|19
|24
|11
|Болонья
|18
|23
|12
|Хеллас Верона
|17
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
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|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12