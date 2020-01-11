"Интер" согласовал с Эриксеном условия контракта

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"Интер" согласовал с Эриксеном условия контракта

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к переходу в "Интер".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" согласовали с футболистом контракт до 2024 года. Зарплата игрока неизвестна, но ранее сообщалось, что датчанин требовал 10 миллионов евро за сезон.

Теперь "Интеру" осталось договориться с "Тоттенхэмом" о стоимость трансфера. Напомним, что "шпоры" требуют за игрока 20 миллионов евро.

Соглашение Эриксена с клубом истекает в конце сезона. В этом сезоне на его счету три гола и три ассиста в 24 играх.

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