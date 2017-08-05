"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта

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"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта

Миланский "Интер" не оставляет попыток купить хавбека "Баварии" Артуро Видаля, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже согласовали с 30-летним чилийцем условия личного контракта. Стороны могут заключить четырёхлетнее соглашение с зарплатой 7,5 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Напомним, что "Интер" готов предложить за Видаля 50 миллионов евро, однако "Бавария" пока отказывается обсуждать продажу своего ключевого игрока.

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