"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль дал согласие на переход в миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, чилиец уже договорился с "нерадзурри" об условиях контракта до 2022 года.
Теперь футболист ждёт, пока клубы договорятся о сумме сделки. Накануне стало известно, что с этим возникли проблемы.
Видаль выступает за "Барсу" с 2018 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10