"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта

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"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль дал согласие на переход в миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, чилиец уже договорился с "нерадзурри" об условиях контракта до 2022 года.

Теперь футболист ждёт, пока клубы договорятся о сумме сделки. Накануне стало известно, что с этим возникли проблемы.

Видаль выступает за "Барсу" с 2018 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

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