"Интер" согласовал с Жиру условия личного контракта

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру всё ближе к переходу в "Интер".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "нерадзурри" уже договорились с 33-летним футболистом об условиях личного контракта. Речь идёт о соглашении до лета 2022 года.

Теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера. "Синие" оценивают француза в 8-10 миллионов евро, а миланский гранд рассчитывает купить его за 4-5 миллионов.

Напомним, что по окончании текущего сезона Жиру станет свободным агентом, но форвард хочет сменить команду в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

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