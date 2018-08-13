"Интер" согласовал свой очередной трансфер

Теги монакоинтер миланбальде кейта

"Интер" согласовал свой очередной трансферМиланский "Интер" согласовал свой очередной трансфер, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" достигли соглашения по аренде за 6 миллионов евро вингера "Монако" Кейта Бальде. По ее окончанию итальянский гранд будет иметь право выкупить контракт 23-летнего игрока за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бальде забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач в 33 матчах за "Монако".

Напомним, Симеоне заинтересован в подписании форварда "Интера". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов