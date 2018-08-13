Миланский "Интер" согласовал свой очередной трансфер, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" достигли соглашения по аренде за 6 миллионов евро вингера "Монако" Кейта Бальде. По ее окончанию итальянский гранд будет иметь право выкупить контракт 23-летнего игрока за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бальде забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач в 33 матчах за "Монако".

Напомним, Симеоне заинтересован в подписании форварда "Интера". | soccernews.ru