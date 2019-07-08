"Интер" согласовал трансфер Бареллы

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"Интер" согласовал трансфер Бареллы

Хавбек "Кальяри" Николо Барелла продолжит карьеру в "Интере".

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" согласовал трансфер футболиста за 45 миллионов евро плюс бонусы. Напомним, что на игрока также претендовала "Рома".

Контракт Бареллы с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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